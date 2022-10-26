Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

Рішення було ухвалено одноголосно.

Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом
© polskatimes.pl

Усі присутні депутати Сенату Польщі одноголосно ухвалили резолюцію, що визнає російську владу терористичним режимом на тлі війни РФ проти України. Про це повідомляється на офіційному сайті верхньої палати польського парламенту.

У документі зазначається, що героїчна боротьба українців за незалежність захоплює весь вільний світ. На думку сенаторів, наша держава зараз є головним у світі місцем, яке захищає свободу та демократію.

"Загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей. Щоб виховати їх на режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян у віддалені райони Росії", – йдеться в резолюції.

Політики переконані, що РФ треба перемогти, щоб позбавити сусідів загроз. "Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів", – наголошують політики.

Крім цього, документ вкотре рішуче засуджує війну РФ проти України та закликає інші країни, які також підтримують мир, демократію та верховенство права, затвердити аналогічні рішення про визнання влади РФ терористичною.

Депутати відзначили й необхідність притягнення до відповідальності винних у невиправданій агресії проти нашого народу. "Ці злочини вимагають міжнародної відповіді не лише у вимірі гуманітарної та військової допомоги, а й правової", – заявив сенатор Александер Поцей.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Собчак втекла з Росії – ЗМІСобчак втекла з Росії – ЗМІ
Буданов назвав анекдотом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»Буданов назвав анекдотом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»
Генштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втратГенштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втрат
Дитячий омбудсмен Росії викрала українську дитинуДитячий омбудсмен Росії викрала українську дитину
Слідом за Москвою: у росії готують бомбосховища за тисячі кілометрів від УкраїниСлідом за Москвою: у росії готують бомбосховища за тисячі кілометрів від України
Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти УкраїниГенсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України
У Росії підірвали залізницю біля кордону з Україною: фотоУ Росії підірвали залізницю біля кордону з Україною: фото
В Росії набирає обертів антивоєнний рух — британська розвідкаВ Росії набирає обертів антивоєнний рух — британська розвідка
Поліція Норвегії затримала науковця за підозрою у шпигунстві на користь РосіїПоліція Норвегії затримала науковця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
У Росії заговорили про «десатанізацію» України та призначили Путіна головним екзорцистомУ Росії заговорили про «десатанізацію» України та призначили Путіна головним екзорцистом
Последние новости
Подгружаем последние новости