Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

Усі присутні депутати Сенату Польщі одноголосно ухвалили резолюцію, що визнає російську владу терористичним режимом на тлі війни РФ проти України. Про це повідомляється на офіційному сайті верхньої палати польського парламенту.

У документі зазначається, що героїчна боротьба українців за незалежність захоплює весь вільний світ. На думку сенаторів, наша держава зараз є головним у світі місцем, яке захищає свободу та демократію.

"Загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей. Щоб виховати їх на режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян у віддалені райони Росії", – йдеться в резолюції.

Політики переконані, що РФ треба перемогти, щоб позбавити сусідів загроз. "Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів", – наголошують політики.

Крім цього, документ вкотре рішуче засуджує війну РФ проти України та закликає інші країни, які також підтримують мир, демократію та верховенство права, затвердити аналогічні рішення про визнання влади РФ терористичною.

Депутати відзначили й необхідність притягнення до відповідальності винних у невиправданій агресії проти нашого народу. "Ці злочини вимагають міжнародної відповіді не лише у вимірі гуманітарної та військової допомоги, а й правової", – заявив сенатор Александер Поцей.