"Абсолютно реалістичний": озвучено сценарій нападу Китаю на росію

Оскільки Росія слабшає, лідер Китаю Сі Цзіньпін може відмовитися від Тайваню, щоб захопити схід Росії.

Про це, аналізуючи політичну та військову ситуацію в Китаї після з'їзду КПК, пише журнал Forbes .

Так, зазначається, що погано прихована зневага Пекіна до Москви, що слабшає з кожним днем, наростає. А через те, що Путін послабив захист азіатської частини Росії, перекинувши звідти війська в Україну, територія, що прилягає до Китаю, фактично відкрита для атаки.

Таким чином військову операцію Китаю із захоплення частини РФ аналітик Forbes вважає більш імовірною, ніж атаку на Тайвань.

«Замість того, щоб боротися, Китай захоплює. І оскільки звичайні російські сили окупують територію України, кращого стратегічного результату буде досягнуто при наступі на північ, вздовж 2615-мильного кордону Китаю з Росією, і захопленні території там», - зазначає автор публікації.

Так, наголошується, що підстави для конфлікту глибокі: країни сварилися і боролися через свій спільний кордон протягом століть, тоді як «офіційна» угода, як вона є, була прийнята лише у 2008 році.

" Китай може легко скасувати чинні угоди і вимагати, щоб Росія повернула Владивосток, а також близько 23 000 квадратних миль колишньої китайської території, якою Росія володіла з 1860 року", - вважає Forbes, додаючи, що Китай , як і раніше, плекає образи.

До наступу на північ Пекін може підштовхнути і великий демографічний дисбаланс між Китаєм і Далеким Сходом Росії, що зникає.

«Оскільки військову репутацію Росії підірвано, а російська армія змушена випрошувати припаси в Ірану та різношерстої групи колишніх радянських республік, у звичайному російському арсеналі мало що залишилося для стримування китайської військової агресії», - переконаний автор статті.

Додамо, що коментуючи цей сценарій розвитку подій, російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров назвав його реалістичним.