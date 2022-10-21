Україна звертається до ЄС та ООН із закликом направити спостерігачів на Каховську ГЕС – Шмигаль
Голова уряду заявив про необхідність повернення туди українського персоналу і негайного розмінування дамби, інформує
Україна закликає ООН, Європейський союз та інші міжнародні організації направити на Каховську гідроелектростанцію моніторингову місію для запобігання теракту зі сторони РФ. Про це Денис Шмигаль
"Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів. Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом", - підкреслив очільник уряду.
Також прем’єр закликав людей, які проживають на окупованій частині Херсонської області та інших регіонів, якнайшвидше виїжджати на неокуповану територію України.