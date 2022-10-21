Україна звертається до ЄС та ООН із закликом направити спостерігачів на Каховську ГЕС – Шмигаль

Україна закликає ООН , Європейський союз та інші міжнародні організації направити на Каховську гідроелектростанцію моніторингову місію для запобігання теракту зі сторони РФ . Про це Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

"Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів. Тому ми звертаємося до ООН , ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом", - підкреслив очільник уряду.

Також прем’єр закликав людей, які проживають на окупованій частині Херсонської області та інших регіонів, якнайшвидше виїжджати на неокуповану територію України.