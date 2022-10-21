Летять на Харків, а по Білгороду падають ті, які не долітають, - Роман Світан про російські ракети
Льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан розповів, що у багатьох випадках «бавовна» у Білгороді – це саме російські ракети, які просто не долітають до України.
Про це він розповів
Як розповідає експерт, російські літаки на нашу територію не заходять через хорошу роботу ППО, але противник має ракети далекого радіусу дії, ті ж Х-101 і Х-55, які він запускає аж з-під Каспію.
«Чому вони стріляють над морем? Тому що ракети старі і Ха-101, і Ха-55 перероблені, але все одно старі ракети та ними дуже небезпечно обстрілювати над територією росії, а так вона падає просто в море та все», - пояснює Роман Світан.
Загалом, зазначає льотчик, вибір місця для запуску ракет залежить від дальності роботи самого стратега і дальності бойової ракети. Тому, констатує він, є зручні місця для виконання атак. Але якщо вони старі, наголошує льотчик, їм по 30-40 років, то є проблеми, якась спрацює, якась – ні.
«До речі, це якраз проблема С-300, якими вони нас обстрілюють. Вони б'ють з-під Білгорода, вони через Білгород летять на Харків, а по Білгороду падають ті, які не долітають. Це проблема всіх старих ракет. Половина точно їх, вона просто не долітає», - робить висновок Роман Світан.