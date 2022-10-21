Летять на Харків, а по Білгороду падають ті, які не долітають, - Роман Світан про російські ракети

Летять на Харків, а по Білгороду падають ті, які не долітають, - Роман Світан про російські ракети

Льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан розповів, що у багатьох випадках «бавовна» у Білгороді – це саме російські ракети, які просто не долітають до України.

Про це він розповів у програмі «Абетка війни».

Як розповідає експерт, російські літаки на нашу територію не заходять через хорошу роботу ППО, але противник має ракети далекого радіусу дії, ті ж Х-101 і Х-55, які він запускає аж з-під Каспію.

«Чому вони стріляють над морем? Тому що ракети старі і Ха-101, і Ха-55 перероблені, але все одно старі ракети та ними дуже небезпечно обстрілювати над територією росії, а так вона падає просто в море та все», - пояснює Роман Світан.

Загалом, зазначає льотчик, вибір місця для запуску ракет залежить від дальності роботи самого стратега і дальності бойової ракети. Тому, констатує він, є зручні місця для виконання атак. Але якщо вони старі, наголошує льотчик, їм по 30-40 років, то є проблеми, якась спрацює, якась – ні.

«До речі, це якраз проблема С-300, якими вони нас обстрілюють. Вони б'ють з-під Білгорода, вони через Білгород летять на Харків, а по Білгороду падають ті, які не долітають. Це проблема всіх старих ракет. Половина точно їх, вона просто не долітає», - робить висновок Роман Світан.


Юлия Александрова, politeka.net





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