Лідер італійського «Руху 5 зірок» заплутався у пріоритетах

Лідер італійської популістської партії «Рух 5 зірок» Джузеппе Конте хоче бачити на чолі уряду людину з євроатлантичною позицією, водночас виступаючи проти основної стратегії НАТО та Європи щодо підтримки України.

Після консультацій із президентом Серджо Матареллою про формування уряду Конте заявив, що не вважає за потрібне надалі постачати Україні військову допомогу. Про це повідомляє Il Giornale D`Italia.

«Попередній уряд, навіть не дослухався до спротиву парламенту щодо направлення зброї в Україну. У США публікують військові вантажі на своїх сайтах. Я не вважаю це пріоритетним завданням. Наша позиція чітка: нам здається, що зараз потрібні мирні переговори», — заявив Конте, який у попередньому парламенті неодноразово ініціював розгляд питання про припинення військової підтримки України.

Водночас, Джузеппе Конте заявив, що його політична сила очікує на керівника «з сильним проєвропейським покликанням, який має чітку євроатлантичну позицію та готовий протистояти поточній кризі».