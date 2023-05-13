Лідери США та Іспанії наголосили на підтримці України у війні

Обидві країни і надалі будуть підтримувати демократію і принципи свободи.

США та Іспанія продовжать підтримувати Україну у відбитті російської агресії. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі сказали президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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«Ви сказали, що наші два народи пов'язані спільним прагненням - здається, це була цитата – "просувати принципи свободи". Я не можу не погодитися з вами, тому що сьогодні це поставлено на карту в багатьох частинах світу, – звернувся Байден до Санчеса. – І разом ми підтримуємо Україну. Я не можу висловити вам достатньої подяки за вашу значну підтримку України. Велике значення має ваше лідерство і партнерство».

Джо Байден також сказав про підписану між обома країнами угоду про оборонну співпрацю. І подякував іспанському лідеру за дозвіл США розмістити два есмінці у водах Іспанії.

«Ви допомагаєте нам протистояти виклику – ми обидва стикаємося з викликами міграції в Західній півкулі. Ви робите величезну роботу», – підкреслив президент США .

«Я вірю, що трансатлантичний зв'язок і єдність між союзниками залишається непохитною, Президенте. Ми підтримуємо Україну. Звичайно, ми працюємо заради тривалого і справедливого миру, який повністю поважає міжнародне право, а також принципи ООН . Безумовно, у цій війні є агресор і жертва, і агресор – це президент Путін. Це буде першою темою», – сказав Педро Санчес.