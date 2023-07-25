Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ

Також у Кремлі анонсували візит Путіна до Китаю та Туреччини.

Російський президент Владімір Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн, які зберуться на саміт Росія-Африка, який відбудеться наприкінці цього тижня у Санкт-Петербурзі, заявив у вівторок Кремль, інформує ZN.ua.

Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
© Скріншот Youtube

"28 липня запланований робочий обід Владіміра Путіна з групою лідерів африканських держав з питань України", - йдеться у повідомленні Кремля.

Очікується, що кілька африканських лідерів, зокрема президент ПАР Сиріл Рамафоса, візьмуть участь у саміті.

У Кремлі повідомили, що свою участь у саміті підтвердили 49 країн Африки.

Завершення угоди, яка дозволила експортувати українське зерно через Чорне море на світові ринки, зокрема до Африки, має стати головним на порядку денному.

Очікується, що Путін зробить «велику заяву» на саміті щодо продовольства та добрив, заявив радник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков у коментарях, переданих російськими інформаційними агентствами.

"Основна увага буде приділена перспективам подальшого розвитку відносин між Африкою та Росією з акцентом на наше сприяння національному суверенному розвитку африканців, забезпечення справедливого доступу до продовольства, добрив, сучасних технологій та енергоресурсів", - сказав Ушаков.

Також Ушаков заявив у вівторок про те, що Путін планує відвідати Туреччину та Китай у жовтні, коли відбудеться форум "Один пояс - один шлях".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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