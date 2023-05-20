Ми дуже близькі до українських лідерів і знаємо їхні потреби у зброї – Держдеп США

У відомстві запевнили, що оцінка деяких оборонних запитів України відбувається без зволікань.

Заступник держсекретаря США Річард Верма відповідаючи на питання про можливість передачі винищувачів F-16 та далекобійних ракет у майбутньому, заявив, що Державний департамент тісно контактує з українською стороною і в курсі усіх оборонних потреб. Про це він розповів у інтерв’ю для Укрінформ, інформує ZN.ua .

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Верма зазначив, що метою його нещодавнього візиту до Києва була, зокрема, оцінка безпекової допомоги та краще розуміння потреб ЗСУ. Верма зауважив, що у США "дуже детальний процес" оцінки потреб України у сфері озброєння, коли надходять відповідні запити.

"Але я просто дивлюся на те, що було надано досі, це мене дуже підбадьорило та вразило. І ми зробимо так, щоб Україна змогла захиститися і перемогти в цій боротьбі", – наголосив він.

За його словами, оцінка деяких оборонних запитів України відбувається без зволікань.

"Я не хочу говорити за людей у Пентагоні чи в нашій системі, коли ці рішення зараз приймаються, але треба чітко сказати, що ми дуже близькі до українських лідерів і знаємо їхні потреби, і ми оцінюватимемо їх, адже боротьба триває", – підкреслив дипломат

Верма додав, що США рішуче налаштовані, щоб Україна змогла повернути всі свої території.