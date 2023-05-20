Ми дуже близькі до українських лідерів і знаємо їхні потреби у зброї – Держдеп США

У відомстві запевнили, що оцінка деяких оборонних запитів України відбувається без зволікань.

Заступник держсекретаря США Річард Верма відповідаючи на питання про можливість передачі винищувачів F-16 та далекобійних ракет у майбутньому, заявив, що Державний департамент тісно контактує з українською стороною і в курсі усіх оборонних потреб. Про це він розповів у інтерв’ю для Укрінформ, інформує ZN.ua.

Ми дуже близькі до українських лідерів і знаємо їхні потреби у зброї – Держдеп США
© Lockheed Martin

Верма зазначив, що метою його нещодавнього візиту до Києва була, зокрема, оцінка безпекової допомоги та краще розуміння потреб ЗСУ. Верма зауважив, що у США "дуже детальний процес" оцінки потреб України у сфері озброєння, коли надходять відповідні запити.

"Але я просто дивлюся на те, що було надано досі, це мене дуже підбадьорило та вразило. І ми зробимо так, щоб Україна змогла захиститися і перемогти в цій боротьбі", – наголосив він.

За його словами, оцінка деяких оборонних запитів України відбувається без зволікань.

"Я не хочу говорити за людей у Пентагоні чи в нашій системі, коли ці рішення зараз приймаються, але треба чітко сказати, що ми дуже близькі до українських лідерів і знаємо їхні потреби, і ми оцінюватимемо їх, адже боротьба триває", – підкреслив дипломат

Верма додав, що США рішуче налаштовані, щоб Україна змогла повернути всі свої території.

Нагадаємо, заступник Держсекретаря США Річард Верма, коментуючи миротворчі зусилля Китаю, заявляв, що тільки Україна повинна вирішувати, на яких умовах закінчиться війна.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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