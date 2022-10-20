Якщо потрапите в армію РФ, намагайтеся прийти на позиції ЗСУ: Зеленський звернувся до українців у окупації

Після оголошення Росією так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України загарбники намагатимуться відправити чоловіче населення цих регіонів у свої війська, як уже робили в Донецьку й Луганську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні .

Він попросив людей максимально уникати потрапляння в російську армію та, за можливості, залишити окуповані військами РФ райони півдня й сходу. Тих українців, які не зможуть виїхати й усе ж опиняться у ворожих військових структурах, Зеленський закликав за першої нагоди спробувати скласти зброю та дістатися позицій наших захисників.

“І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів…” – наголосив голова держави.

Він також зауважив, що Росія півроку сама ж уникала слова “війна” та карала власних громадян кримінальними справами за нього, а тепер оголосила про введення воєнного стану на тимчасово окупованих територіях.