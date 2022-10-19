ЗСУ збили чотири ракети, вертоліт та 13 дронів-камікадзе – Генштаб

Авіація сил оборони протягом цієї доби завдала десяти ударів по позиціях противника. Шість районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири позиції зенітних ракетних комплексів противника були вражені. Про це повідомляє в середу ввечері Генштаб .

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети, один гелікоптер Ка-52 і тринадцять БПЛА "Shahed-136".

Воїни ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, станцію РЕМ, один міст та одну понтонну переправу противника.