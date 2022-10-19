"Кинули пораненого під деревом": окупанти скаржаться на "скотське" ставлення до поранених

"Кинули пораненого під деревом": окупанти скаржаться на "скотське" ставлення до поранених

російські військові скаржаться на «скотське» ставлення до поранених солдатів.

Про це свідчить аудіоперехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Один із російських окупантів розповів дружині, як його кинули з осколковими пораненнями під деревом чекати на допомогу.

армія росії, окупанти, мобілізація

«Мене зачепило трошки. Чекаю на евакуацію. Сказали тільки о п'ятій ранку приїдуть… В ногу трохи, в голову зачепило осколками, у серце - в ребро потрапило. Заліпили та кинули тут.

Сказали о п'ятій ранку… Кинули тут під деревом. Таке ставлення скотське до поранених. Погадає, Промедол собі прострочений вколю тоді… Ні одягу, нічого немає, бл *. Що мені тут, замерзати, чи що? Пох*й усім», - скаржився окупант.

Раніше повідомлялося, що на територію тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області прибули "кадировці".

Як повідомляє "СтратКом ЗСУ", їм поставлено завдання виконувати функцію загороджувальних загонів, щоб запобігти відступу мобілізованих окупантів.

Повідомляється, що вони чіпляються до місцевих жителів і змушують їх показувати документи та вміст багажників у автомобілях.


Юлия Александрова, politeka.net





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