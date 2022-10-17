Bloomberg: Зброя Росії досі гостро залежить від деталей з Заходу, імпортозаміщення провалилося

Ще до того, як санкції відрізали оборонну промисловість Росії від доступу до критично важливих компонентів і технологій, російські урядові перевірки виявили, що роки спроб скорочення залежності від імпорту фактично провалилися.

Досі невідомі оцінки свідчать, що програма з конкретно окресленими цілями була запущена в 2019 році. Вона повинна була скоротити залежність російського арсеналу від західних компонентів до 2025 року. Це стосувалося всього: від радарів і субмарин до систем протиракетної оборони. Але внутрішня перевірка плану за 10 місяців до того, як Владімір Путін наказав почати вторгнення в Україну, виявила, що він провалюється за всіма показниками, - пише Bloomberg .

Розмови з європейськими чиновниками включно з тими, кому відомі деталі аудиту, підтвердили, що російським компаніям і Міністерству торгівлі дуже важко відмовитись від деталей, які виробляють в країнах НАТО і Україні. Одна з російських оцінок відверто попередила, що державна програма оборонних закупок може розвалитися під тиском більш жорстких санкцій, - розповів Bloomberg неназваний європейський чиновник на умовах анонімності. Інформація про російські проблеми з пошуками джерел компонентів була поширена серед низки західних урядів. Вона підживлювала дискусії про торговельні покарання, запроваджені з кінця лютого.