ЗСУ знищили під Бахмутом "гордість російської армії" – Т-90М «Прорив»

Російська армія за майже вісім місяців повномасштабної війни втратила близько 65 тисяч військовослужбовців і більше ніж 15,5 тисяч одиниць військової техніки. В ході запеклих боїв окупанти продовжують втрачати найкращі зразки своєї зброї. Зокрема нещодавно на Донеччині українським воїнам вдалося знищити славнозвісний російський танк Т-90М "Прорив", про це повідомив журналіст Юрій Бутусов .

На бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог не полишає спроб встановити контроль над всією Донецькою областю та продовжує атакувати місто Бахмут. В ході чергового бойового зіткнення бійцям 93-ї бригади Збройних сил України вдалося знищити один з найдорожчих танків армії РФ , який тільки ще у 2019 році оцінювався, в залежності від модифікації, від 2,5 до 4,5 мільйонів доларів.

Славнозвісний Т-90М "Прорив", який у російських новинах називали гордістю армії та стверджували, що він "невразливим для ударів", виявився не таким вже міцним. У опублікованому Бутусовим відеосюжеті зокрема можна побачити презентацію "диво-танка" та його міць безпосередньо на полі бою.