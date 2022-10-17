Розстріл на полігоні в Білгороді обростає новими подробицями: "Почалося все з того…"

армія росії, окупанти, мобілізація

Стали відомі обставини конфлікту, внаслідок якого в Росії на Білгородському полігоні за офіційними даними загинули 11 людей.

Однак, як стверджують очевидці, загиблих значно більше. Також повідомлялося про 15 поранених.

Проект незалежних російських журналістів, які зазнали цензури або переслідування в РФ ASTRA з посиланням на одного з військовослужбовців, що вижили, повідомляє, що конфлікт спалахнув на релігійному ґрунті.

«Почалося все з того, що деякі наші солдати — дагестанець, азербайджанець і адигеєць сказали, що це не наша війна і спробували написати рапорту про те, що вони не хочуть більше служити. Підполковник Андрій Лапін, коли це дізнався вже через командира роти, всіх зібрав і почав говорити, що «це священна війна», - розповів співрозмовник журналістів.

російська техніка, війна, поле бою

За його словами, таджики відповіли Лапіну, що священна війна це та, коли йде між мусульманами та невірними. Той відповів, що мовляв Аллах боягуз, якщо не дозволяє воювати за ту країну, за яку дав присягу.

Очевидець конфлікту припускає, що саме ця фраза зачепила таджиків. Незабаром конфлікт між мусульманами та росіянами через якийсь час, здавалося, згас. Однак після того, як усі опинилися на стрільбище три таджики, як стверджується контрактники, розгорнули свої автомати і спочатку вбили Лапіна, а потім відкрили безладну стрілянину.

автомат, оружие, стрельба, стрелять

«Загиблих, яких я тільки бачив — 29 осіб. 30-й – це підполковник Лапін. Це не рахуючи двох таджиків, разом із ними вбитих — 32», - стверджує військовослужбовець, додавши, що деяких поранених на вертольотах доставили до Білгорода.

Додамо, що саме на цьому полігоні Західного військового округу на Білгородщині мобілізовані відмовлялися вирушати на територію України, до міста Лиман.


Катерина Петренко, politeka.net





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