Розстріляний росіянами Олександр Мацієвський був громадянином Молдови

Розстріляний російськими військовими після слів «Слава Україні!» український військовий Олександр Мацієвський був громадянином Молдови, повідомило Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

«Після підтвердження української сторони того, що страчений російськими військовими український бійцем є Олександр Мацієвський, Міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови», - йдеться в заяві.

Молдавське відомство підкреслило, що розстріл полоненого може бути класифікований як військовий злочин та кричуче порушення міжнародного гуманітарного

«Ми повторюємо тверду позицію Республіки Молдова щодо засудження жорстокої війни Російської Федерації проти України. Наша країна прагне підтримувати Україну в її намаганнях повернути регіону мир та стабільність», - заявили в МЗС РМ та висловили співчуття рідним та близьким загиблого.