Україні потрібна додаткова допомога, інакше РФ не зупиниться — президентка Молдови

Глава держави сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом.

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Україні потрібна додаткова допомога, інакше РФ не зупинеться, інформує ZN.ua.

Україні потрібна додаткова допомога, інакше РФ не зупиниться — президентка Молдови
© Майя Санду/Facebook

"Україні потрібно отримати більше підтримки. І всі мають розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові", - розповіла Санду в інтерв'ю CNN.

Глава держави наголосила, що сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом, щоб українські військові змогли звільнити свої території.


Анна Конюченко, ZN.ua





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