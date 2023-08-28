Україні потрібна додаткова допомога, інакше РФ не зупиниться — президентка Молдови

Глава держави сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом.

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Україні потрібна додаткова допомога, інакше РФ не зупинеться, інформує ZN.ua .

© Майя Санду/Facebook

"Україні потрібно отримати більше підтримки. І всі мають розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові", - розповіла Санду в інтерв'ю CNN.

Глава держави наголосила, що сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом, щоб українські військові змогли звільнити свої території.