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2023-08-28
Україні потрібна додаткова допомога, інакше РФ не зупиниться — президентка Молдови
Глава держави сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом.
Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Україні потрібна додаткова допомога, інакше РФ не зупинеться, інформує
© Майя Санду/Facebook
"Україні потрібно отримати більше підтримки. І всі мають розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові", - розповіла Санду в інтерв'ю
Глава держави наголосила, що сподівається на збільшення підтримки України найближчим часом, щоб українські військові змогли звільнити свої території.
Анна Конюченко, ZN.ua