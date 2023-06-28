Президентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по Краматорську

Боррель заявив, що РФ продовжує порушувати міжнародне право та вчиняти воєнні злочини.

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на ракетний удар РФ по Краматорську. Глава держави заявила, що винні мають бути притягнуті до відповідальності, інформує ZN.ua.

Президентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по Краматорську
© Ігор Клименко | МВС / Telegram

"Молдова рішуче засуджує атаку Росії на Краматорськ, унаслідок якої загинули невинні люди і багато хто дістав поранення. Мої думки з тими, кого торкнувся цей черговий безглуздий акт насильства. Націленість Росії на мирних жителів жахлива – винних має бути притягнуто до відповідальності", - зазначила Санду в Twitter.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель назвав ракетний удар по Краматорську черговою демонстрацією терору Росією щодо громадян України.

"Ще однією демонстрацією терору, який Росія нав'язує українським громадянам, стала російська крилата ракета, що вразила ресторан і торговельний центр у Краматорську. Це було відоме місце зустрічі міжнародної преси. Вкотре Росія продовжує порушувати міжнародне право та вчиняти воєнні злочини", - заявив Боррель у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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