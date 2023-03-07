Окупанти виклали відео розстрілу військовополоненого, щоб залякати українців — ГУР

Пошук виконавців цього злочину вже відбувається.

Розстріл українського військослужбовця військами РФ є одним із проявів геноцидної війни РФ проти України, заявив представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє "Укрінформ".

“Йдеться про страту військовополоненого, який був без зброї і перебував під захистом Женевських конвенцій. Це ще одна ілюстрація, з ким маємо справу. Його насправді було вбито після гасла “Слава Україні”. Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресора - Росії”, - зазначив Юсов.

За його словами, окупанти свідомо записали цей злочин на відео. На думку Юсова, війська РФ оприлюднили це відео, щоб залякати українців.

Предстанвик ГУР наголосив, що пошук виконавців цього злочину вже відбувається.

6 березня в мережі з'явилося відео, як російські військові розстрілюють беззбройного полоненого військового ЗСУ після слів "Слава Україні!" Український військовий, якого стратили окупанти - боєць 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.


Анна Конюченко, ZN.ua





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