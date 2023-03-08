"Росії має бути соромно" – Держдеп США про розстріл полоненого українського бійця

Державний департамент США прокоментував відео розстрілу російськими окупантами військовополоненого бійця Збройних сил України після вимовлених ним слів "Слава Україні". Речник Нед Прайс назвав ці кадри жахливими, вказавши на зневагу армією РФ основних правила війни, принципів гуманності й порядності участю в подібних звірствах.

"Болісні кадри цього беззбройного українця, якого страчують після звичайного вислову «Слава Україні», просто вражають з точки зору варварства. Ми вважаємо, що Росії має бути соромно за себе", – заявив Прайс під час брифінгу, пише CNN .