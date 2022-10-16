Окупанти посилили процес "фільтрації" у Херсоні: вечірнє зведення Генштабу за 16 жовтня

Станом на вечір 16 жовтня, 235-ї доби повномасштабного російського вторгнення в Україну, окупанти вирішили посилити фільтраційні заходи у Херсонській області та вже розпочали процес евакуації "державних" установ. Із захопленого Херсона до окупованого Криму вивозять співробітників та майно банків.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих “державних” установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф .

Крім того, морально-психологічний стан населення у прикордонних районах РФ у занепаді. Основна причина - відсутність медичної допомоги для цивільних. Так, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених військових, мирним жителям відмовляють у наданні медичних послуг у медзакладах Бєлгородської області.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Тим часом, за інформацією Генштабу ЗСУ, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій українських воїнів на окремих напрямках та намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Зокрема, протягом 16 жовтня, окупанти завдали одного ракетного та десять авіаційних ударів, а також здійснили вісім обстрілів з РСЗВ. Постраждали понад десяти населених пунктів, серед яких Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування іранських безпілотників Shahed -136 з Білорусі. Також проводиться планова ротація підрозділів ЗС РБ, які залучаються до охорони держкордону.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На інших напрямках російські військові обстріляли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів по населених пунктах Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

– з артилерії різних типів по населених пунктах Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення, серед яких такі населені пункти, як Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині;

– з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення, серед яких такі населені пункти, як Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині; на Бахмутському та Авдіївському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – понад 25 населених пунктів, серед яких: Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

– понад 25 населених пунктів, серед яких: Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області. На Південнобузькому напрямку – понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, серед яких: Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова До лина на Миколаївщині.

У свою чергу, ЗСУ не припиняють стримувати окупантів та завдавати їм втрат у живій силі та техніці. Зокрема, українська авіація протягом 16 жовтня завдала понад 20 ударів. Генштаб підтвердив ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій ЗРК ворога. Також підрозділи протиповітряної оборони збили один російський безпілотник. Крім того, ракетні війська і артилерія уразила один командний пункт ЗС РФ .

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua