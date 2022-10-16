Китай не буде поспішати з переходом на зелену енергетику – Сі Цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін під час виступу на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю (КПК) пообіцяв повільне та стабільне припинення зростання викидів, що викликають нагрівання планети. Про це повідомляє Bloomberg.

Та за його словами, енергетична безпека стане головним пріоритетом, оскільки країна бореться зі спадом економіки та кризою на світових паливних ринках.

Голова Китаю зазначив, що країна з обачністю скорочуватиме викиди вуглекислого газу.

Таке обережне формулювання вочевидь з’явилося після хвилі перебоїв з електроенергією в останні роки, а також у зв’язку з різким зростанням світових витрат на енергоносії після вторгнення Росії в Україну.

У промові лідера КНР було чітко сформульовано шлях Китаю до декарбонізації: Кітай не припинить використовувати викопне паливо, доки не буде впевнений, що чиста енергія зможе його надійно замінити.

«Ми працюватимемо активно та виважено, щоб знизити викиди вуглецю та досягти вуглецевої нейтральності», — сказав Сі у своєму зверненні.

«Грунтуючись на енергетичних ресурсах Китаю, ми просуватимемо ініціативи щодо зниження викидів вуглецю в добре спланований і поетапний спосіб, відповідно до принципу - отримати нове, перш ніж відкинути старе», - додав він.

Китай є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів, і два роки тому Сі пообіцяв досягти вуглецевого нейтралітету до 2060 року після піку викидів до 2030 року. Заява викликала значний сплеск інвестицій у чисту енергетику.