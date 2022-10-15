За минулий тиждень Білорусь передала РФ понад 60 танків — Беларускі Гаюн

Черговий ешелон з військовою технікою був помічений у Могилівському районі 14 жовтня. Згодом він попрямував у бік РФ, інформує ZN.ua.

За інформацією журналістів, 14 жовтня у Могилівській області помітили військову техніку, яка рухалася спочатку в напрямку Орші, а потім і до Росії. На ешелоні зафіксовано щонайменше 22 танки моделі Т-72А, знятих, ймовірно, з резервів 969 бази у селищі Уріччя Мінської області.

Повідомляється, що загальна кількість військової техніки, надана Білоруссю країні-агресорці за останній тиждень, перевищує цифру у сто одиниць. Переважну її більшість складають саме танки.

«Не виключено, що кількість танків, які вивезли до РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, лише за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже не менше ніж 67 танків Т-72А і не менше ніж 28 вантажівок «Урал». Попередні ешелони були направлені на залізничні станції «Успенська» та «Міллерове» (Ростовська область РФ) і далі на Донбас», — сказано у дописі.

Раніше Лукашенко оцінив ймовірність ядерного удару по Україні з боку Росії.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко оголосив про домовленість із Путіним розгорнути у країні регіональне угруповання військ Союзної держави. За його словами, прибуде не одна тисяча російських солдатів. Чи означає це, що Росія знову вторгнеться в Україну з території Білорусі, а білоруські військові візьмуть пряму участь у війні? Чого слід очікувати від Лукашенка — читайте у статті Володимира Кравченка «Ігри Лукашенка: чи вторгнеться армія Білорусі в Україну».


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
У лікарнях Києва після понеділкової атаки залишаються понад 30 пораненихУ лікарнях Києва після понеділкової атаки залишаються понад 30 поранених
The Guardian: Чи Лукашенко справді втягне Білорусь у війну, в якій Росія вже програє?The Guardian: Чи Лукашенко справді втягне Білорусь у війну, в якій Росія вже програє?
У Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людейУ Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людей
«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації
В окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 700 містянВ окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 700 містян
Росія замовила в Ірану понад 2 400 ударних безпілотників – ЗеленськийРосія замовила в Ірану понад 2 400 ударних безпілотників – Зеленський
Білорусь готується відправити Росії 13 ешелонів з боєприпасами – ГенштабБілорусь готується відправити Росії 13 ешелонів з боєприпасами – Генштаб
Українські військові знищили понад 60 іранських дронів-камікадзеУкраїнські військові знищили понад 60 іранських дронів-камікадзе
ГУР: РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти УкраїниГУР: РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України
Понад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в УкраїніПонад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости