За минулий тиждень Білорусь передала РФ понад 60 танків — Беларускі Гаюн

Черговий ешелон з військовою технікою був помічений у Могилівському районі 14 жовтня. Згодом він попрямував у бік РФ , інформує ZN.ua .

За інформацією журналістів, 14 жовтня у Могилівській області помітили військову техніку, яка рухалася спочатку в напрямку Орші, а потім і до Росії. На ешелоні зафіксовано щонайменше 22 танки моделі Т-72А, знятих, ймовірно, з резервів 969 бази у селищі Уріччя Мінської області.

Повідомляється, що загальна кількість військової техніки, надана Білоруссю країні-агресорці за останній тиждень, перевищує цифру у сто одиниць. Переважну її більшість складають саме танки.

«Не виключено, що кількість танків, які вивезли до РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, лише за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже не менше ніж 67 танків Т-72А і не менше ніж 28 вантажівок «Урал». Попередні ешелони були направлені на залізничні станції «Успенська» та «Міллерове» (Ростовська область РФ) і далі на Донбас», — сказано у дописі.

Раніше Лукашенко оцінив ймовірність ядерного удару по Україні з боку Росії.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко оголосив про домовленість із Путіним розгорнути у країні регіональне угруповання військ Союзної держави. За його словами, прибуде не одна тисяча російських солдатів. Чи означає це, що Росія знову вторгнеться в Україну з території Білорусі, а білоруські військові візьмуть пряму участь у війні? Чого слід очікувати від Лукашенка — читайте у статті Володимира Кравченка «Ігри Лукашенка: чи вторгнеться армія Білорусі в Україну».