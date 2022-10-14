Російські загарбники затвердили плани евакуації музеїв окупованого Криму – Генштаб

У першу чергу росіяни збираються евакуювати найдорожчі експонати, інформує ZN.ua.

Російські загарбники затвердили плани евакуації музеїв окупованого Криму – Генштаб
© 1001doroga.ru

Російська окупаційна влада визначила порядок евакуації музеїв, розташованих на території тимчасово окупованого Криму. Загарбники видали відповідний "наказ", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

У "документі" росіяни затвердили плани внутрішньої та зовнішньої евакуації музеїв. Перший стосується переміщення експонатів у межах півострова, а другий – вивезення на територію РФ.

Згідно з так званим наказом, першочергово має проводитися евакуація тих предметів, що становлять найбільшу матеріальну цінність.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ ймовірно знищили на Луганщині значну частину техніки РФ, яка доставлялася залізницею – ГенштабЗСУ ймовірно знищили на Луганщині значну частину техніки РФ, яка доставлялася залізницею – Генштаб
Мобілізація та кампанія з вербування найманців: Генштаб про те, як росіяни поповнюють свої лавиМобілізація та кампанія з вербування найманців: Генштаб про те, як росіяни поповнюють свої лави
Завербовані російські зеки не мають права передумати воювати – їх розстрілюють – правозахисникЗавербовані російські зеки не мають права передумати воювати – їх розстрілюють – правозахисник
Приватні військові компанії РФ продовжують вербувати ув’язнених для війни в Україні – ГенштабПриватні військові компанії РФ продовжують вербувати ув’язнених для війни в Україні – Генштаб
Авіація ЗСУ за добу уразила 13 місць зосередження озброєння та техніки армії РФ – ГенштабАвіація ЗСУ за добу уразила 13 місць зосередження озброєння та техніки армії РФ – Генштаб
Російські "пташки" стали падати все частіше, і тому є причина: "Командування прийняло найтупше рішення"Російські "пташки" стали падати все частіше, і тому є причина: "Командування прийняло найтупше рішення"
Результативний удар ЗСУ: 150 знищених окупантів в одному місці – ГенштабРезультативний удар ЗСУ: 150 знищених окупантів в одному місці – Генштаб
Українська ППО збила російські об’єкти в трьох областяхУкраїнська ППО збила російські об’єкти в трьох областях
Українські бійці вдарили по чотирьох складах і 30 районах зосередження техніки, зброї та солдатів РФ – ГенштабУкраїнські бійці вдарили по чотирьох складах і 30 районах зосередження техніки, зброї та солдатів РФ – Генштаб
Російські окупанти атакували Вінничину дронами-камікадзе: обидва збила ППОРосійські окупанти атакували Вінничину дронами-камікадзе: обидва збила ППО
Последние новости
Подгружаем последние новости