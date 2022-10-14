Російські загарбники затвердили плани евакуації музеїв окупованого Криму – Генштаб

Російська окупаційна влада визначила порядок евакуації музеїв, розташованих на території тимчасово окупованого Криму. Загарбники видали відповідний "наказ", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

У "документі" росіяни затвердили плани внутрішньої та зовнішньої евакуації музеїв. Перший стосується переміщення експонатів у межах півострова, а другий – вивезення на територію РФ .

Згідно з так званим наказом, першочергово має проводитися евакуація тих предметів, що становлять найбільшу матеріальну цінність.