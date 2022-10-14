Пробув на посаді 38 днів: Міністра фінансів Британії звільнили на тлі сильного хвилювання на ринках

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс у п'ятницю, 14 жовтня, відмовилася від ще однієї ключової політики щодо зниження податків після звільнення міністра фінансів Квасі Квартенга. Про це повідомляє CNBC.

Пробув на посаді 38 днів: Міністра фінансів Британії звільнили на тлі сильного хвилювання на ринках
Фото: telegraph.co.uk

Подробиці

Трасс відмовилася від обіцянки скасувати підвищення корпоративного податку попередником Борисом Джонсоном з 19% до 25%, що, за оцінками, дозволить повернути до скарбниці Міністерства фінансів Великобританії близько 18 млрд фунтів стерлінгів ($20,1 млрд) до 2026 року.

Міністра фінансів Квасі Квартенгена звільнили після менш ніж шести тижнів роботи на тлі зростання політичного тиску і хаосу на ринку.

Раніше від Трас і Квартенга вимагали скасувати деякі із запропонованих ними заходів щодо зниження податків, які мали фінансуватися за рахунок великих державних позик.

Квартенг став другим міністром фінансів Великобританії з найкоротшим терміном служби на цій посаді — 38 днів. Він поступається лише Іену Маклауду, який помер від серцевого нападу через 30 днів після вступу на посаду в 1970 році.

Новий міністр

Джеремі Хант — колишній міністр охорони здоров'я та міністр закордонних справ — став новим міністром фінансів Британії. Крім того, головного секретаря казначейства Кріса Філпа замінили на Едварда Аргарома.

Реакція ринку

Державні облігації Великобританії різко оживились напередодні пресконференція Трасс. Довгострокова 30-річна прибутковість ненадовго впала до 4,261% під час ранкових торгів, проте після конференції повернулася приблизно до 4,58% до 15:00 (17:00 за Києвом).

Фунт стерлінгів різко впав під час волатильної сесії приблизно на 1,4% до долара після виступу Трасс, торгуючись на рівні близько $1,1165.

На своїй пресконференції Трасс сказала, що хоче запевнити ринки у фіскальній дисципліні уряду, і що Хант поділяє її «переконання та амбіції» щодо країни.

Раніше цього місяця уряд скасував свій план щодо скасування максимальної ставки прибуткового податку після суттєвої реакції громадськості, але це не допомогло придушити ринкову турбулентність.





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