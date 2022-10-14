Росія зосередилась на захопленні Бахмута та Слов’янська — британська розвідка

Цього тижня російські війська досягли певного прогресу, але на них тиснуть з півночі та півдня, інформує ZN.ua.

Росія зосередилась на захопленні Бахмута та Слов’янська — британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Росія продовжує вести наступальні операції на центральному Донбасі і дуже повільно просувається вперед у напрямку Бахмута, йдеться у зведенні британської розвідки.

Так, впродовж останніх трьох днів проросійські сили здійснили тактичне просування до центру міста Бахмут Донецької області. Підрозділи 2-го армійського корпусу, ймовірно, просунулися до сіл Опитне та Іванград на південь від міста.

Загалом від початку липня російськими силами було захоплено кілька інших населених пунктів, якщо вони ще існували.

Водночас певних локальних успіхів на Донбасі досягли підрозділи угрупування, очолювані приватною військовою компанією «Вагнер Груп», які, ймовірно, продовжують активно брати участь у боях за Бахмут.

«Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як попередню операцію до наступу на міський район Краматорськ-Слов’янськ, який є найбільшим населеним центром Донецької області, який контролює Україна», - зазначають аналітики британського міністерства оборони.

При цьому вони додають, що загальний оперативний росіян на Донбасі підривається тиском України на його північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZWBawudl8j

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/nHC771PHQo

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 14, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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