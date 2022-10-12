Столтенберг пообіцяв, що акцентом найближчих військових поставок для України буде ППО. У Зеленського відреагували

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що акцентом в найближчих військових поставках для України повинні бути системи ППО. Про це пише The Washington Post.

"Сьогодні ми проведемо зустріч з міністром оборони України (Олексієм - ред.) Резніковим у рамках очолюваної США Контактної групи по Україні, а на вечері міністрів НАТО, де ми обговорюватимемо підтримку Україні, пріоритетом буде більша кількість систем протиповітряної оборони", - сказав він, додаючи, що Україні потрібно більше систем ППО різного типу на тлі "безпрецедентної ескалації, аби захистити цивільну інфраструктуру.

Тож він закликав партнерів надати Україні необхідні системи.

Столтенберг також прокоментував ракетний терор Владіміра Путіна. Він назвав це ознакою слабкості та зауважив, що це свідчить про закінчення альтернатив.