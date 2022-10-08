Донецьк горить слідом за Кримом, перші подробиці та кадри масштабної НП: "То ми, тату, й чули!"

У суботу, 8 жовтня, гарячі новини надходять не лише з Криму, де підірвали Керченський міст, а й із окупованого Донецька.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи у мікрорайоні Мирний (південь міста, далеко від лінії фронту). Також пишуть про детонацію боєприпасів.

На одному з опублікованих очевидцями відео на тлі чути розмову:

«О то ми, тату, й чули!», — каже жінка.

«Так, а я за що говорю? Це горять склади нижче за ковбасний», — відповідає їй батько.

За попередньою інформацією, горить друкарня у Кіровському районі біля оптових ринків.

Раніше в Національному антитерористичному комітеті рф повідомили, що в результаті підриву вантажного автомобіля на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково обрушилися два автомобільні прольоти. Рух Кримським мостом повністю закритий. У росії повідомляють про, як мінімум, трьох загиблих внаслідок вибуху.