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2022-10-08
Росіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" у Білорусь – тероборона
Окупанти можуть готувати удари по західних чи центральних районах України, інформує
Фото ілюстративне© https://www.5.ua
Російські військові, ймовірно, доставили щонайменше 20 безпілотників-камікадзе іранського виробництва "Шахід-136" і пункти управління до них на аеродром "Лунінець" у Білорусі. Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" у
У теробороні припускають, що це може свідчити про підготовку ворогом атак на західні регіони нашої держави із використанням зазначених дронів. Там пояснили, що відстань від міста Лунінець до кордону Білорусі з Рівненською областю України становить лише 55 кілометрів.
Максим Царук, ZN.ua