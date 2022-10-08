Росіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" у Білорусь – тероборона

Окупанти можуть готувати удари по західних чи центральних районах України, інформує ZN.ua.

Росіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе
Фото ілюстративне
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Російські військові, ймовірно, доставили щонайменше 20 безпілотників-камікадзе іранського виробництва "Шахід-136" і пункти управління до них на аеродром "Лунінець" у Білорусі. Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" у Facebook із посиланням на дані білоруських джерел.

У теробороні припускають, що це може свідчити про підготовку ворогом атак на західні регіони нашої держави із використанням зазначених дронів. Там пояснили, що відстань від міста Лунінець до кордону Білорусі з Рівненською областю України становить лише 55 кілометрів.


Максим Царук, ZN.ua





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