Росіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" у Білорусь – тероборона

Російські військові, ймовірно, доставили щонайменше 20 безпілотників-камікадзе іранського виробництва "Шахід-136" і пункти управління до них на аеродром "Лунінець" у Білорусі. Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" у Facebook із посиланням на дані білоруських джерел.

У теробороні припускають, що це може свідчити про підготовку ворогом атак на західні регіони нашої держави із використанням зазначених дронів. Там пояснили, що відстань від міста Лунінець до кордону Білорусі з Рівненською областю України становить лише 55 кілометрів.