Ховали цілими сім'ями: у Лимані виявили чергову братську могилу українців, фото

У деокупованому Лимані на Донеччині, який 1 жовтня Україна повернула під свій контроль, знайшли масові поховання людей.

Про це повідомляють Донбас Реалії, інформує Апостроф .

У звільненому від росіян Лимані, котрий перебував під окупацією з 25 травня, знайшли чергову братську могилу українців.

"Попередньо 180 тіл. Подекуди поховані поряд цілі сім'ї. Є діти 2019 та 2021 років народження", - розповів кореспондент проекту української редакції Радіо Свобода Єгор Логінов.

За інформацією поліції, місцеві жителі повідомили правоохоронцям щонайменше про 39 поховань людей – як одиночних, так і групових. Поліцейські виявляють тіла прямо на вулицях.

Серед них, за попередніми даними, є військові Росії – окупанти втекли, покинувши своїх "двохсотих". Продовжується відбір зразків ДНК для ідентифікації загиблих.