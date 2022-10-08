Російські силовики залякують жителів Горлівки, які не підтримали "приєднання до РФ" – Генштаб

На окупованих територіях України ворог також далі намагається провести мобілізацію, інформує ZN.ua.

Російські силовики залякують жителів Горлівки, які не підтримали
Фото ілюстративне
© Getty Images

Російська окупаційна влада продовжує тиснути на українців, що живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, у певних районах міста Горлівка представники "силових структур" РФ залякують тих, хто не підтримав “входження” регіону до складу держави-агресора на псевдореферендумі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також загарбники продовжують шукати в тимчасово окупованих районах Донеччини чоловіків, які переховуються від "часткової мобілізації". Виявлених затримують і примусово відправляють у підрозділи 1-го армійського корпусу РФ з метою поповнення втрат.

Водночас, Генштаб отримує нову інформацію про наявність у росіян значних проблем із матеріальним забезпеченням мобілізованих.


Максим Царук, ZN.ua





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