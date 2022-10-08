"Треба звільняти від окупації РФ усі землі": Зеленський про визнання Україною статусу Курильських островів

Президент закликав інші держави також офіційно підтримати позицію Японії щодо її північних територій, інформує ZN.ua.

© Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 жовтня, підписав указ про визнання південних Курильських островів окупованими силами РФ. У вечірньому зверненні він закликав і інші держави до ухвалення рішень про підтримку позиції Японії, щоб звільнити від російської окупації не лише землі нашої країни.

"Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією", – заявив Зеленський.

Голова держави пояснив, що РФ не має ніяких прав на володіння цими землями. За його словами, світу про це добре відомо, тому він має діяти, аналогічно визнаючи російську окупацію південних Курильських островів.

"Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву", – наголосив президент України.


Максим Царук, ZN.ua





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