Прокладки на війну та повістки в ресторанах: у РФ триває "могилізація" населення - нові перли
Російські "частково мобілізовані" громадяни повинні бути задоволені, що їм видають прокладки для тампонування ран, оскільки раніше їм пропонувалося за свої ж гроші забезпечувати себе кровоспинними предметами.
У російському сегменті соцмереж гуляє відео з "чмобиком" з Якутії, який отримав автомобільну аптечку, шоколадку та пачку прокладок, інформує
На відео чоловік здійснює розпакування пакету, який, очевидно, отримано у місцевій адміністрації. Мовою саха тилу він обговорює вміст. У принципі, зі слів "бл..., я ***уею на***уй" стає все зрозуміло про речове забезпечення для призваних як "гарматне м'ясо" у ЗС РФ. "Хоч би тактичні окуляри", - роздратовано кидає назад у пакет аптечку, шоколадку та прокладки мобілізований якут.
Обережно! Ненормативна лексика
Водночас у суперелітній приватній школі у Москві почали збирати передачі на фронт для мобілізованих. Від батьків школярів вимагають варення, локшину та "пюрешечку" швидкого приготування, цукор, мило тощо.
У цій школі рік навчання коштує 1,5 мільйона рублів, тобто майже 25 тисяч доларів США, а у складі правління числяться заступник голови Уряду РФ Владислав Сурков та олігарх Олег Дерипаска.
А неподалік Москви, у Люберцях, повістки почали приклеювати на двері квартир.
У Балашисі ж поліція тепер ходить ресторанами, де вручає повістки. Причому без печатки.
Щоб не потрапити під "могилізацію", двоє росіян пропливли 500 кілометрів на невеликому човні та потрапили до США. Росіяни припливли із селища Егвекінот у Чукотському автономному окрузі, розташованому на березі затоки Хреста Берінгова моря на острів Святого Лаврентія на Алясці.