Прокладки на війну та повістки в ресторанах: у РФ триває "могилізація" населення - нові перли

Російські "частково мобілізовані" громадяни повинні бути задоволені, що їм видають прокладки для тампонування ран, оскільки раніше їм пропонувалося за свої ж гроші забезпечувати себе кровоспинними предметами.

У російському сегменті соцмереж гуляє відео з "чмобиком" з Якутії, який отримав автомобільну аптечку, шоколадку та пачку прокладок, інформує Апостроф.

На відео чоловік здійснює розпакування пакету, який, очевидно, отримано у місцевій адміністрації. Мовою саха тилу він обговорює вміст. У принципі, зі слів "бл..., я ***уею на***уй" стає все зрозуміло про речове забезпечення для призваних як "гарматне м'ясо" у ЗС РФ. "Хоч би тактичні окуляри", - роздратовано кидає назад у пакет аптечку, шоколадку та прокладки мобілізований якут.

Обережно! Ненормативна лексика

Водночас у суперелітній приватній школі у Москві почали збирати передачі на фронт для мобілізованих. Від батьків школярів вимагають варення, локшину та "пюрешечку" швидкого приготування, цукор, мило тощо.

У цій школі рік навчання коштує 1,5 мільйона рублів, тобто майже 25 тисяч доларів США, а у складі правління числяться заступник голови Уряду РФ Владислав Сурков та олігарх Олег Дерипаска.

А неподалік Москви, у Люберцях, повістки почали приклеювати на двері квартир.

У Балашисі ж поліція тепер ходить ресторанами, де вручає повістки. Причому без печатки.

Щоб не потрапити під "могилізацію", двоє росіян пропливли 500 кілометрів на невеликому човні та потрапили до США. Росіяни припливли із селища Егвекінот у Чукотському автономному окрузі, розташованому на березі затоки Хреста Берінгова моря на острів Святого Лаврентія на Алясці.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президентаУкраїна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президента
Блок рекламы


Похожие новости
Скільки тисяч росіян вже мобілізували і куди їх відправлять, нові дані: "Перша хвиля вся піде на…"Скільки тисяч росіян вже мобілізували і куди їх відправлять, нові дані: "Перша хвиля вся піде на…"
У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"
Відомо про двох загиблих, багато людей вдалося врятувати: нові подробиці ракетного удару по ЗапоріжжюВідомо про двох загиблих, багато людей вдалося врятувати: нові подробиці ракетного удару по Запоріжжю
Німеччина не платитиме Польщі репарації за Другу світову війну — БербокНімеччина не платитиме Польщі репарації за Другу світову війну — Бербок
Міністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні "тривожним дзвінком" для НАТОМіністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні "тривожним дзвінком" для НАТО
Путін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в УкраїніПутін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в Україні
Перший пішов: в Україні знищили найновіший бронеавтомобіль, названий на честь батька КадироваПерший пішов: в Україні знищили найновіший бронеавтомобіль, названий на честь батька Кадирова
В ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в районі Лимана та на ХерсонщиніВ ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в районі Лимана та на Херсонщині
Ілон Маск пропонує визнати Крим російським і провести нові "вибори" на окупованих територіяхІлон Маск пропонує визнати Крим російським і провести нові "вибори" на окупованих територіях
Про неї майже нічого невідомо: ЗСУ взяли як "трофей" новітню російську міну, фотоПро неї майже нічого невідомо: ЗСУ взяли як "трофей" новітню російську міну, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости