Прокладки на війну та повістки в ресторанах: у РФ триває "могилізація" населення - нові перли

Російські "частково мобілізовані" громадяни повинні бути задоволені, що їм видають прокладки для тампонування ран, оскільки раніше їм пропонувалося за свої ж гроші забезпечувати себе кровоспинними предметами.

У російському сегменті соцмереж гуляє відео з "чмобиком" з Якутії, який отримав автомобільну аптечку, шоколадку та пачку прокладок, інформує Апостроф .

На відео чоловік здійснює розпакування пакету, який, очевидно, отримано у місцевій адміністрації. Мовою саха тилу він обговорює вміст. У принципі, зі слів "бл..., я ***уею на***уй" стає все зрозуміло про речове забезпечення для призваних як "гарматне м'ясо" у ЗС РФ . "Хоч би тактичні окуляри", - роздратовано кидає назад у пакет аптечку, шоколадку та прокладки мобілізований якут.

Обережно! Ненормативна лексика

Водночас у суперелітній приватній школі у Москві почали збирати передачі на фронт для мобілізованих. Від батьків школярів вимагають варення, локшину та "пюрешечку" швидкого приготування, цукор, мило тощо.

У цій школі рік навчання коштує 1,5 мільйона рублів, тобто майже 25 тисяч доларів США , а у складі правління числяться заступник голови Уряду РФ Владислав Сурков та олігарх Олег Дерипаска.

А неподалік Москви, у Люберцях, повістки почали приклеювати на двері квартир.

У Балашисі ж поліція тепер ходить ресторанами, де вручає повістки. Причому без печатки.