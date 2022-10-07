Біля підірваного мосту в Ірпені створять меморіальний комплекс

Ініціатива має назву «Відкритий перелом».

Українські архітектори розробили проєкт меморіального комплексу поблизу знищеного мосту в Ірпені, який став відомим на весь світ після публікації західними медіа фотографій з місця евакуації в перші дні російського широкомасштабного вторгнення. Ініціатива авторства студії balbek bureau має назву «Відкритий перелом».

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення Росії, українські військові підірвали кілька мостів під Києвом, щоб перешкодити наступу ворога на столицю. Проте історія Ірпінського мосту на цьому не завершилась.

Для мешканців населених пунктів, на території яких точилися запеклі бої, переправа через Ірпінь була чи не єдиним шляхом порятунку від окупантів. Саме з цього місця, з допомогою наших захисників і захисниць, люди евакуювалися в бік Києва. Під ворожими обстрілами, з дитячими візочками й домашніми тваринами на руках.

Фото з українцями, які ховаються під зруйнованим мостом, розлетілися міжнародними виданнями. Світ запам’ятав історію цього місця саме за кадрами «перелому». Наше завдання – зберегти цю пам’ять і зробити це відповідально.


Оксана Коваль, ZN.ua





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