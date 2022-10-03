Росія вивела в Арктику найновіший підводний човен для випробування торпеди з атомною боєголовкою — La Repubblica

Підводний човен «Бєлгород» також фігурує у звітах щодо диверсій на газопроводах північного потоку, інформує ZN.ua.

Росія вивела в Арктику найновіший підводний човен для випробування торпеди з атомною боєголовкою — La Repubblica
© Міноборони РФ

Російський підводний човен К-329 «Бєлгород», який є носієм ядерних керованих ракет класу «Оскар II», і який був прийнятий на баланс ВМС РФ в липні цього року, вийшов в Арктику для можливого проведення випробування нової надпотужної торпеди «Посейдон», яка може викликати радіоактивне цунамі. Про це пише італійське видання La Repubblica з посиланням на дані НАТО.

За відомими даними, ракета «Посейдон» може просуватись по дну моря на десять тисяч кілометрів, а внаслідок вибуху біля узбережжя викликати радіоактивне цунамі. Спричинена нею хвиля може знищити такі мегаполіси, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Водночас фахівці зазначають, що такого ж ефекту можна досягти за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет, які існують з 1960-х років.

«Останніми днями «Бєлгород» часто згадується в аналізах щодо диверсій на газопроводі Nord Stream. Але західна розвідка впевнена, що човен ніколи не виходив з Білого моря. Насправді його помітили у водах біля воріт Арктики для серії секретних випробувань», - пише видання.

НАТО підозрює, що Росія збирається провести випробування в районі Карського моря під кодовою назвою «Статус-6» 24-метрової торпеди з атомною боєголовкою, ймовірно, у дві мегатонни.

«Це абсолютно нова категорія зброї, що змусить змінити планування західних військово-морських сил, що призведе до визначення нових вимог і нових засобів для протидії», - вважає експерт із військово-морських сил Х. І. Саттон.


Ірина Знась, ZN.ua





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