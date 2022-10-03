Росія вивела в Арктику найновіший підводний човен для випробування торпеди з атомною боєголовкою — La Repubblica
Підводний човен «Бєлгород» також фігурує у звітах щодо диверсій на газопроводах північного потоку, інформує
Російський підводний човен К-329 «Бєлгород», який є носієм ядерних керованих ракет класу «Оскар II», і який був прийнятий на баланс ВМС РФ в липні цього року, вийшов в Арктику для можливого проведення випробування нової надпотужної торпеди «Посейдон», яка може викликати радіоактивне цунамі. Про це пише італійське видання
За відомими даними, ракета «Посейдон» може просуватись по дну моря на десять тисяч кілометрів, а внаслідок вибуху біля узбережжя викликати радіоактивне цунамі. Спричинена нею хвиля може знищити такі мегаполіси, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Водночас фахівці зазначають, що такого ж ефекту можна досягти за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет, які існують з 1960-х років.
«Останніми днями «Бєлгород» часто згадується в аналізах щодо диверсій на газопроводі Nord Stream. Але західна розвідка впевнена, що човен ніколи не виходив з Білого моря. Насправді його помітили у водах біля воріт Арктики для серії секретних випробувань», - пише видання.
НАТО підозрює, що Росія збирається провести випробування в районі Карського моря під кодовою назвою «Статус-6» 24-метрової торпеди з атомною боєголовкою, ймовірно, у дві мегатонни.
«Це абсолютно нова категорія зброї, що змусить змінити планування західних військово-морських сил, що призведе до визначення нових вимог і нових засобів для протидії», - вважає експерт із військово-морських сил Х. І. Саттон.