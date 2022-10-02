У центрі Севастополя пролунав сильний вибух: що відомо

У понеділок вдень, 2 жовтня, у центральній частині міста Севастополь в Криму, де різко погіршився настрій окупантів, пролунав потужний вибух.

Про це інформує Радіо Свобода, інформує Апостроф .

Місцеві телеграм-канали уточнюють, що вибух стався на проспекті Генерала Острякова поряд з ТЦ "Московський". На місці події працюють співробітники російської поліції та пожежники.

Водночас призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв пояснив вибух у центрі міста "ударом блискавки".

За його версією, в дах офісної негазофікованої будівлі вдарила блискавка, від чого в деяких приміщеннях розбилося скло у вікнах.

У той же час ніхто з городян блискавки не бачив, але усі чули гучний вибух, після чого в усіх машин в окрузі спрацювала сирена.

До того ж, після "удару блискавки" у будинку чомусь не вимкнулась електрика, бо горять рекламні вивіски.