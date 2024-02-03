У РФ з ув’язнених сформували новий загін "Шторм Гладіатор": що відомо
У ЦНС зазначили, що цей загін складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом.
На території РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін “Шторм Гладіатор”. Це напівсекретний батальйон названий “гладіаторами” на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним “Спартак”, інформує Центр національного спротиву в
Зазначається, що цим батальйоном командує засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський.
"У цей пдрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС наголосили, що на навчальному полігоні так званих “гладіаторів” тренують, зокрема, колишні найманці ПВК "Вагнера" та "кадирівці" з підрозділу СОБР “Ахмат”, що є складовою Росгвардії.