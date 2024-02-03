У РФ з ув’язнених сформували новий загін "Шторм Гладіатор": що відомо

У ЦНС зазначили, що цей загін складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом.

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На території РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін “Шторм Гладіатор”. Це напівсекретний батальйон названий “гладіаторами” на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним “Спартак”, інформує Центр національного спротиву в Telegram, інформує ZN.ua .

Зазначається, що цим батальйоном командує засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський.

"У цей пдрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС наголосили, що на навчальному полігоні так званих “гладіаторів” тренують, зокрема, колишні найманці ПВК "Вагнера" та "кадирівці" з підрозділу СОБР “Ахмат”, що є складовою Росгвардії.