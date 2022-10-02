Представникам МАГАТЕ повідомили про "тимчасове затримання" гендиректора Запорізької АЕС

У суботу, 1 жовтня, Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося до російської влади із проханням пояснити повідомлення про викрадення генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Тепер "відповідні органи" заявили організації, що чоловіка нібито "тимчасово затримали". Про це йдеться у відповідному пості МАГАТЕ у Twitter .

"Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції в Україні, МАГАТЕ зв'язалося з відповідними органами та було проінформовано, що пан Мурашов перебуває в тимчасовому ув'язненні", - написала пресслужба агентства.