На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС

Сварку влаштували кадирівці з дагестанцями.

В окупованому селі Михайлівка Запорізької області 12 серпня відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на підпільний рух, інформує ZN.ua.

На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
© Кавказ. Реалии

За повідомленням ЦНС, до села прибули пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" високопосадовця з-поміж кадирівців в розбудову окупованих територій. Увечері в районі Центрального парку села відбулася сварка між кадирівцями та дагестанцями з іншого окупаційного підрозділу. Внаслідок суперечки один з загарбників відкрив вогонь у повітря з автомату.

Далі почалася сутичка, під час якої один з окупантів дістав чисельні колото-різані ушкодження, від яких помер. Смерть загарбника призвела до відкритого протистояння підрозділів із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї.

ЦНС зазначає, що в результаті бою успіх мали дагестанці. Всього з обох сторін втрати склали 20 загиблих окупантів та ще 40 поранених. Командира кадирівського підрозділу покарали та відправили на передові позиції.

Нагадуємо, нещодавно мер окупованого Мелітополя повідомляв, що минулого тижня загарбники не впізнали "своїх" і розстріляли 32 окупанти.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
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