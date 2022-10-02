Військові частини росіян в окупованому Криму перевели в повну бойову готовність – Генштаб ЗСУ

Також до Севастополя привезли кілька тисяч мобілізованих, інформує ZN.ua.

Військові частини росіян в окупованому Криму перевели в повну бойову готовність – Генштаб ЗСУ
© ZN.UA

В РФ та окупованому нею Криму тривають заходи часткової мобілізації. Зокрема, з 30 вересня військові частини противника на Кримському півострові приведені у повну бойову готовність, а також там проводяться заходи з розосередження підрозділів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

«Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея», – додали у Генштабі.

Крім того, зафіксовано прибуття до постійного пункту дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, розташованої у Севастополі, близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

«У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки», – додали в Генштабі.





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