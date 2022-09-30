Україна намагається домовитися, аби отримати нові HIMARS вже зараз — Арахамія

Київ хоче домовитися про свопи.

Україна намагається домовитися, аби отримати нові HIMARS вже зараз — Арахамія
© U.S. Army/ flickr

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що зараз між Україною і США тривають перемовини "зі скрипом". Основне їх завдання - домовитися, аби нові РСЗВ HIMARS відправили нам не через роки, як спрогнозували в Пентагоні, а вже зараз, інформує ZN.ua.

"Виробники не готові були до таких масивних замовлень, тому будь-яка закупівля – це щонайменше шість місяців. Максимум – півтора-два роки. Нас це не влаштовує, звісно, - заявив Арахамія під час телемарафону. - Тому ми працюємо на рівні парламенту США, щоб робити так звані свопи, тобто обміни".

Україна хоче, аби системи HIMARS на цей раз, як і раніше, нам дали ті, які вже є на озброєнні в армії США, підходять навіть ті, які вже були в користуванні. Натомість американські військові згодом отримають нові РСЗВ від виробників.

"Мені здається, це виграшна ситуація для обох сторін. Американські армійці отримуватимуть нову зброю, а ми отримуватимемо зброю негайно – для нас зараз це важливіше за стан цієї зброї. Тому зараз тривають зі скрипом, я б сказав, такі переговори з приводу, наприклад, HIMARS. Ми хочемо отримати HIMARS вже зараз, а потім уже нехай армія США отримує їх через рік чи півтора", – сказав Арахамія.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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