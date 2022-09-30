"Борітеся! Поборете": Зеленський звернувся до жителів Кавказу, Сибіру й інших корінних народів РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до населення Кавказу, Сибіру та корінних народів інших територій Росії. У відео він закликав їх боротися за свою свободу на території Росії, щоб уникнути гибелі на війні проти нашої країни.

Голова нашої держави записав звернення з місця, де в 1860-х роках мешкав герой Дагестану й Кавказу Імам Шаміль - у центральній частині Києва. Зеленський зазначив, що Україна вміє шанувати визначних особистостей Кавказу та пам’ятає про місця, що поєднали її та кавказьку культури.

Він розповів, що Росія продовжує атакувати своїми ракетами, бомбами та військами українські міста, і зазначив, що “Кавказ знає, що це означає”, адже “Кавказ це бачив”.

“Вже 58 із половиною тисяч російських солдатів загинули в Україні. Вони прийшли нас вбивати та загинули. Вам не називають це число. Вам брешуть, що загинуло нібито близько шести тисяч. 58 із половиною. Ось у чому правда. Всі вони загинули через те, що цю війну захотіла одна людина. Тільки одна, якій служить багато”, - заявив президент.

На його думку, наразі народи Кавказу та всієї Росії не мають жодної причини для того, щоб досі служити тому, хто хоче війни проти України.

“Ви не маєте гинути в Україні. Ваші сини не повинні вмирати в Україні. Немає у вас такого обов'язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі, і ви це знаєте”, - наголосив Зеленський.

Президент повторив, що наша держава б’ється на на стороні правди, і процитував вислів Імама Шаміля: “Кожен, хто піднімає зброю проти істини, піднімає її на свою смерть!”. Він зазначив, що в Кремлі, ймовірно, не знають таких слів, проте їх мають знати жителі Кавказу.

Голова держави закликав їх зараз захищати свою свободу на вулицях і площах РФ , щоб згодом не боротися за право на життя в горах і лісах після оголошення російською владою наступних хвиль мобілізації.

“Чи ви повірили, що вони заберуть лише триста тисяч людей? Та одна людина, яка розпочала цю війну, не зупиниться лише на першій хвилі мобілізації. Ще будуть. Він спробує забрати й інші життя. Йому начхати на людей. Він не поважає ні живих, ні полеглих”, - заявив Володимир Зеленський.

Зокрема, він згадав, що російські окупанти кидають своїх убитих солдатів на полях і в моргах на території України. Більше того, армія РФ єдина у світі використовує мобільні крематорії, щоб знищувати тіла своїх же загиблих військових. Президент, однак, зауважив, що “зараз вона так біжить, що кидає навіть танки та реактивну артилерію, а не лише тіла вбитих”.

“Ніхто не повинен брати участь у ганебній війні. Дагестанці не мають гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 народів... Ви знаєте, хто відправляє їх до України. Той, хто відправляє, хоче їх зробити «вантажем 200». І ви цього хочете? Ні? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте, що боротися треба зараз!”, - наголосив голова нашої країни.

Зеленський додав, що РФ штучно заганяє своїх громадян у бідність і кредити, лякає їх репресіями та тисне пропагандою, проте самі росіяни можуть все змінити. Для цього людям треба зрозуміти, хто є справжнім символом, героєм і гордістю історії для них, а хто лише намагається скористатися ними.

Звернення президент завершив словами Тараса Шевченка “Борітеся! Поборете”.