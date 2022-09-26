В Італії перемагає коаліція Джорджії Мелоні: що її лідери говорили про вторгнення РФ до України

На парламентських виборах в Італії перемагає коаліція правих та вкрай правих партій на чолі з лідером "Братів Італії" Джорджією Мелоні. Вона стане першою жінкою-прем'єром у країні. Крім цього, в країні буде сформовано найбільш правий уряд із часів Другої світової війни, інформує Апостроф .

Дані результатів голосування на 99% дільниць опублікувало видання Corriere della Sera.

Права коаліція партій "Брати Італії", "Ліга", "Вперед, Італія" та "Ми помірні" набрала 44,03% (у тому числі "Брати Італії" - 26,05%, "Ліга" - 8,87% , "Вперед, Італія" - 8,28%)

Лівоцентристська коаліція набрала 26% (зокрема Демократична партія – 18,96%).

Рух "5 зірок" набрав 15, 53%.

The Washington Post зазначає, що Мелоні у своїй риториці підтримувала Україну у війні проти Росії. Проте її найближчі союзники – Сільвіо Берлусконі та лідер "Ліги" Маттео Сальвіні – симпатизують Кремлю.

Заява Мелоні 22 вересня 2022 року: "Ми хочемо міцної Італії, шанованої у світі і впевненої у собі Європи, високо піднятих голів у Європі і на Заході; вартої довіри, вірної, серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом разом з можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій”.

Заяви Сальвіні :

у Польщі 8 березня 2022 року: "Я засуджую війну. Я засуджую бомби. Я засуджую напади. Я засуджую ракети, як і всі. (Додаткове запитання: Чи можете ви засудити Путіна, а не лише війну) Так, звичайно, нумо засудимо Путіна, засудимо російську агресію".

в Москві 16 липня 2018 року: "На моє особисте переконання санкції загалом не вирішують проблеми. І це однаково стосується навіть найекстремістськіших режимів на Далекому Сході. Зустрічі і діалог завжди продуктивніші ніж санкції. Це однаково і у випадку Росії, і Ірану, і інших країн".

Заяви Берлусконі :

22 вересня 2022 року: "Путін опинився у важкому становищі. Тоді до нього пішла делегація (з Донецька) і сказала йому, що Зеленський активізував напади військ на наші кордони, у нас 16 000 загиблих; будь ласка, захистіть нас, бо якщо ні, то ми не знаємо, що з нами буде. На початку це називалося спеціальною операцією і війська з Росії мали увійти в Київ за тиждень, замінити уряд Зеленського на уряд порядних людей і наступного тижня вийти".