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2022-09-25
Ворог вночі обстріляв Миколаїв. У місті пошкоджено мережі водопроводу
Сєнкевич розповів, як минула ніч у Миколаєві.
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, у результаті чого пошкоджено житлові будинки. Про це
«Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів.І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу», – зазначив Сєнкевич.
Він додав, що ремонтні бригади та комунальники вже працюють на місцях. За словами Сєнкевича, зараз фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Інші деталі міський голова пообіцяв надати згодом.
Юлія Москаленко, ZN.ua