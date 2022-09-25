У Казахстані ловлять росіян, які тікають від мобілізації, кадри: влада розповіла про їхню подальшу долю

У неділю, 25 вересня, прикордонники у Казахстані затримали трьох чоловіків – громадян рф, які незаконно намагалися перетнути кордон країни.

Про це повідомляється на офіційному сайті прикордонної служби Казахстану.

За їхніми словами, таким чином вони хотіли уникнути мобілізації у росії.

"Свої дії порушники пояснюють прагненням ухилитися від часткової мобілізації, що проводиться на території росії. Щодо затриманих проводяться подальші опитувальні заходи, за результатами яких зазначені особи будуть передані російській стороні", - йдеться у повідомленні.