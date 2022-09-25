Псевдореферендум на Луганщині: у росіян немає списків населення, яке залишилося в окупованих містах, але вже є «явка» у 45% — Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про псевдореферендум на Луганщині. За його словами, у росіян відсутні списки населення, яке залишилося в тимчасово окупованих містах, проте загарбники вже заявляють про «явку» у 45%. Про це він повідомив у телеграм.

«Якщо у перший день так званого «референдуму» озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема, ринки», - зазначив голова ОВА.

Окупанти перевіряють документи і спрямовують людей до так званої «виборчої дільниці».

«За усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну. Місцеві чи дійсно звідкілясь приїхали – не так важливо, але й вони не здогадуються, скільки населення насправді залишилося в регіоні», - заявив Гайдай.

За його словами, ніде не оголошується кількість тих, хто «віддав голос», – лише відсоток.

В зруйнованих майже вщент Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному загарбники заявляють про явку від 41 до 46 %, але при цьому у росіян немає списків населення, яке залишилося в цих містах.

«Але якщо цифри відповідають дійсності, то виходить, що в Сєвєродонецьку за входження до складу РФ проголосували приблизно 4,5 тисячі жителів із 10 тисяч тих, хто не евакуювався. Тобто, 4,5 тисячі зі 110 тисяч, що мешкали там до кінця лютого. Більше 100 тисяч людей з одного міста обрали Україну. Втім, 4,5 тисячі сєвєродончан-зрадників упевнені, що вирішують майбутнє», - зазначає голова ОВА.

Також Гайдай повідомив, що у лікарнях Луганська немає вільних місць – відділення заповнюються пораненими загарбниками.

За його словами, лише за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 26 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки загарбників та шести позицій зенітних ракетних комплексів.

Українські ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, п’ять пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки військ РФ , три позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ і артилерії, серед них «Ураган», а також два ворожі склади з боєприпасами.

Українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.

При цьому, протягом 24 вересня загарбники продовжували обстрілювати населені пункти на краматорському та бахмутському напрямках.