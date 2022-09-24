Розстріл або в'язниця: українець із Херсона розповів, як там проводять "референдум"

Російські загарбники під час "референдуму" у Херсоні проводять поквартирний обхід, а громадянам, які не бажають підтримувати країну-агресора, загрожує в’язниця або розстріл, інформує Апостроф .

Таку інформацію повідомив місцевий мешканець, який перебуває на окупованій території.

Під час листування зі своєю дружиною чоловік розповів, що росіяни зі зброєю ходять по квартирах та змушують людей брати участь у "референдумі".

За його словами, мешканці окупованих територій - заручники, а не зрадники.

"Якщо ставиш галочку там, де треба, отримуєш російський паспорт. І відразу йдеш на мобілізацію захищати свою нову "батьківщину". Якщо не вийду на зв’язок - значить мене розстріляли або ув’язнили за те, що я відмовився ставити галочку за Росію. Якщо не ставиш галочку де треба - тебе закривають", - продовжив мешканець Херсону під час листування зі своєю коханою.

Чоловік також закликав свою другу половинку оприлюднити ці повідомлення у соцмережах, аби жінку не оголосили "дружиною зрадника".