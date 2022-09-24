Розстріл або в'язниця: українець із Херсона розповів, як там проводять "референдум"

Російські загарбники під час "референдуму" у Херсоні проводять поквартирний обхід, а громадянам, які не бажають підтримувати країну-агресора, загрожує в’язниця або розстріл, інформує Апостроф.

Таку інформацію повідомив місцевий мешканець, який перебуває на окупованій території.

Під час листування зі своєю дружиною чоловік розповів, що росіяни зі зброєю ходять по квартирах та змушують людей брати участь у "референдумі".

За його словами, мешканці окупованих територій - заручники, а не зрадники.

"Якщо ставиш галочку там, де треба, отримуєш російський паспорт. І відразу йдеш на мобілізацію захищати свою нову "батьківщину". Якщо не вийду на зв’язок - значить мене розстріляли або ув’язнили за те, що я відмовився ставити галочку за Росію. Якщо не ставиш галочку де треба - тебе закривають", - продовжив мешканець Херсону під час листування зі своєю коханою.

Чоловік також закликав свою другу половинку оприлюднити ці повідомлення у соцмережах, аби жінку не оголосили "дружиною зрадника".


Богдан Соловйов, Апостроф





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