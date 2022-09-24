Кулеба: Глава МЗС Китаю підтвердив повагу до суверенітету та територіальної цілісності України

Дипломати обговорили відносини між Україною та Китаєм.

Кулеба: Глава МЗС Китаю підтвердив повагу до суверенітету та територіальної цілісності України
© Дмитро Кулеба/Twitter

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І. За словами Кулеби, Ван І підтвердив повагу Пекіна до суверенітету і територіальної цілісності України. Про це глава МЗС України написав у твіттер.

«Я зустрівся з державним радником та міністром закордонних справ Китаю Ван І, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також його відмову від застосування сили як засобу вирішення розбіжностей», - йдеться у дописі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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