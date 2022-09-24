Під час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці загинув український боксер

Під час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці загинув український професійний боксер Станіслав Артеменко, повідомив тренер з боксу Валентин Головко.

"Він пройшов сім кіл пекла, війну, бої на "Азовсталі", полон і віроломне підступне вбивство в Оленівці 29.07.2022", - написав Головко у себе в Instagram.

Тренер додав, що у загиблого воїна залишилася хвора на онкологію мама і бабуся.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 29 липня вчинили прицільний артилерійський розстріл колонії з військовополоненими захисниками з "Азовсталі" в Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські військові, ще 75 отримали поранення.