Під час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці загинув український боксер
Спортсмен пройшов "Азовсталь".
Під час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці загинув український професійний боксер Станіслав Артеменко, повідомив тренер з боксу Валентин Головко.
"Він пройшов сім кіл пекла, війну, бої на "Азовсталі", полон і віроломне підступне вбивство в Оленівці 29.07.2022", - написав Головко у себе в Instagram.
Тренер додав, що у загиблого воїна залишилася хвора на онкологію мама і бабуся.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 29 липня вчинили прицільний артилерійський розстріл колонії з військовополоненими захисниками з "Азовсталі" в Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські військові, ще 75 отримали поранення.
У США попередили, що Росія фабрикує докази вбивства військовополонених в Оленівці, щоб звинуватити Україну у військовому злочині. Про те, що Росія не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні, свідчить відмова окупантів пускати на місце трагедії представників Червоного Хреста.