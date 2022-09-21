У Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – Генштаб

Попри оголошення Владіміром Путіним "часткової мобілізації" в РФ , росіяни не припиняють проводити й заходи так званої "внутрішньої самомобілізації" для поповнення втрат у живій силі своїх військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Зокрема, на території міста Чита й усього Забайкальському краю російські військові здійснюють набір кандидатів для бойових дій проти України під виглядом відправлення на будівельні роботи в нашій державі.

Водночас війська казачого товариства “Всєвєлікого войска Донского” підбирають кандидатів на службу в Національній гвардії РФ .

Кубанському казачому війську доручили сформувати нові підрозділи добровольців і здійснити їх підготовку в районних казачих товариствах Краснодарського краю.