У Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – Генштаб

Росіяни продовжують проводити "внутрішню самомобілізацію", інформує ZN.ua.

У Росії набирають кандидатів для
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Попри оголошення Владіміром Путіним "часткової мобілізації" в РФ, росіяни не припиняють проводити й заходи так званої "внутрішньої самомобілізації" для поповнення втрат у живій силі своїх військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, на території міста Чита й усього Забайкальському краю російські військові здійснюють набір кандидатів для бойових дій проти України під виглядом відправлення на будівельні роботи в нашій державі.

Водночас війська казачого товариства “Всєвєлікого войска Донского” підбирають кандидатів на службу в Національній гвардії РФ.

Кубанському казачому війську доручили сформувати нові підрозділи добровольців і здійснити їх підготовку в районних казачих товариствах Краснодарського краю.


Максим Царук, ZN.ua





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