Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії

Воллес заявив, що Росія стає глобальним ізгоєм.

Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії
© Anadolu Agency

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що ніякі погрози та пропаганда не можуть приховати того факту, що Україна перемагає у війні.

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення і незаконна анексія частин України є визнанням того, що його вторгнення зазнає невдачі. Він та його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано екіпірованих і погано керованих. Ніякі загрози та пропаганда не можуть приховати того факту, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота згуртована, а Росія стає глобальним ізгоєм", - зазначив Воллес у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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